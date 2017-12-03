Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
58.52 -0.06 69.75 +0.23
Челябинск
сейчас
 
-2 °C
завтра
 
-3 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Телепередачи Фоторепортажи Проекты
Еще... 
Рекламодателям Поиск по сайту
Астрология Интересное По факту Погода Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Кем быть Марафон талантов Мой город Моя деревня Национальный интерес Наше утро О здоровье От крепости до миллионника Происшествия Свидетели Революции Сделано на Урале. Ретро Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Неизвестные разгромили строящийся в Чебаркуле ледовый городок

Неизвестные разгромили строящийся в Чебаркуле ледовый городок

Пользователи соцсетей выложили снимки последствий ночного вандализма.
сегодня в 14:25
  |  Происшествия

Сегодня утром в социальных сетях встревоженные пользователи обсуждают строительство ледового городка в Чебаркуле. По словам жителей города, вчера там начались работы, на место были доставлены ледяные блоки, однако уже утром часть из них была уничтожена. Пользователи выразили свое негодование по поводу подобного поведения и подозревают в вандализме несовершеннолетних.

Было начато строительство ледового городка для жителей Чебаркуля. Вчера поставили часть забора и лабиринт, на следующее утро. Вот так молодежь Чебаркуля развлекается, нет слов. — прокомментировал очевидец Алексей Петров.

Отметим, что это далеко не первый случай в Челябинской области. В январе 2017-го года вандалы устроили погром в Трехгорном. Ранее неизвестные крушили городок в Миассе.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

КорД
14:35, 03.12.2017
Шакальё!

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
«Трактор» в гостях разгромил ханты-мансийскую «Югру» 3:0
сегодня в 18:55
«Трактор» в гостях разгромил ханты-мансийскую «Югру» 3:0
Хоккей
КХЛ. «Трактор» гости в Ханты-Мансийске у «Югры». Онлайн-репортаж
сегодня в 16:10
КХЛ. «Трактор» гости в Ханты-Мансийске у «Югры». Онлайн-репортаж
Происшествия
Неизвестные разгромили строящийся в Чебаркуле ледовый городок
сегодня в 14:25
Неизвестные разгромили строящийся в Чебаркуле ледовый городок
Происшествия
Автомобилист скончался после тройного ДТП на трассе между Миассом и Карабашом
сегодня в 13:56
Автомобилист скончался после тройного ДТП на трассе между Миассом и Карабашом
В мире
В ночь на понедельник южноуральцы увидят суперлуну
сегодня в 13:35
В ночь на понедельник южноуральцы увидят суперлуну
Спорт
Челябинский чемпион Сергей Ковалев снялся в клипе Виталия Гогунского
сегодня в 12:52
Челябинский чемпион Сергей Ковалев снялся в клипе Виталия Гогунского
Хоккей
Смотрите матч «Трактора» против «Югры» на 1obl.tv
сегодня в 12:30
Смотрите матч «Трактора» против «Югры» на 1obl.tv
Общество
Глава Роструда назвал регионы с наибольшими долгами по зарплате
сегодня в 12:00
Глава Роструда назвал регионы с наибольшими долгами по зарплате
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Астрология
Интересное
По факту
Погода
Советы редакции
Спорт
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Кем быть
Марафон талантов
Мой город
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
От крепости до миллионника
Происшествия
Свидетели Революции
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Фоторепортажи
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2017 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна