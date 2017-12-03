/ Неизвестные разгромили строящийся в Чебаркуле ледовый городок

Пользователи соцсетей выложили снимки последствий ночного вандализма.

Сегодня утром в социальных сетях встревоженные пользователи обсуждают строительство ледового городка в Чебаркуле. По словам жителей города, вчера там начались работы, на место были доставлены ледяные блоки, однако уже утром часть из них была уничтожена. Пользователи выразили свое негодование по поводу подобного поведения и подозревают в вандализме несовершеннолетних.

Было начато строительство ледового городка для жителей Чебаркуля. Вчера поставили часть забора и лабиринт, на следующее утро. Вот так молодежь Чебаркуля развлекается, нет слов. — прокомментировал очевидец Алексей Петров.

Отметим, что это далеко не первый случай в Челябинской области. В январе 2017-го года вандалы устроили погром в Трехгорном. Ранее неизвестные крушили городок в Миассе.