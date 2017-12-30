/ Собака без головы «украсила» ледовый городок на Южном Урале

Неизвестные повредили новогоднюю скульптуру.

Накануне жители Миасса с огорчением обнаружили искалеченного пса в ледовом городке города. Ледяная скульптура символа предстоящего года лишилась головы от рук вандала. Горожане предположили, что мордочку собаки могли отрубить.

С новым годом собаки без головы, дорогой Миасс! — подписал снимок пользователь сообщества «Инцидент Миасс». Напомним, ранее жители Караба испытали смешанные чувства от ледового городка. Там установили главные символы праздника, Деда Мороза и Снегурочки, а также другие фигуры. Их внешний вид сами жители города назвали экстравагантным. У Снегурочки ярко-розовое лицо, нетрадиционный желто-зеленый наряд и широкие плечи. Суровый Дед Мороз выглядит чуть лучше, однако больше похож на башкирского Кыш Бабая.