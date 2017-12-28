/ Красная Снегурочка и суровый Дед Мороз на главной площади огорчили жителей Карабаша

Снежный городок называют самым некрасивым в истории города.

Снежный городок в Карабаше, призванный подарить праздник жителям города, поверг их в уныние. В сети распространились фотографии главных символов праздника, Деда Мороза и Снегурочки, и других фигур. Их внешний вид сами жители города назвали экстравагантным. У Снегурочки ярко-розовое лицо, нетрадиционный желто-зеленый наряд и широкие плечи. Суровый Дед Мороз выглядит чуть лучше, однако больше похож на башкирского Кыш Бабая.

Городок в этом году просто ужас! Самый некрасивый из всех, которые я помню. Глава города сэкономил на карабашцах. Хотя зачем городок нужен, и так все разломают. — комментируют жители города в соцсетях.



Прецедент уже был: спустя сутки после официального открытия городка вандалы разломали снежный трон: откололи подлокотники, расковыряли сиденье.

Напомним, в прошлом году снежные и ледовые городки разрушали повсеместно. Найти вандалов удалось в Трехгорном. Неказистая фигура была только в одном городе — Каслях. Снегурочку назвали сердитой.