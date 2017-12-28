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/ Красная Снегурочка и суровый Дед Мороз на главной площади огорчили жителей Карабаша

Красная Снегурочка и суровый Дед Мороз на главной площади огорчили жителей Карабаша

Снежный городок называют самым некрасивым в истории города.
сегодня в 10:59
  |  Общество

Снежный городок в Карабаше, призванный подарить праздник жителям города, поверг их в уныние. В сети распространились фотографии главных символов праздника, Деда Мороза и Снегурочки, и других фигур. Их внешний вид сами жители города назвали экстравагантным. У Снегурочки ярко-розовое лицо, нетрадиционный желто-зеленый наряд и широкие плечи. Суровый Дед Мороз выглядит чуть лучше, однако больше похож на башкирского Кыш Бабая.

Городок в этом году просто ужас! Самый некрасивый из всех, которые я помню. Глава города сэкономил на карабашцах. Хотя зачем городок нужен, и так все разломают. — комментируют жители города в соцсетях.

Прецедент уже был: спустя сутки после официального открытия городка вандалы разломали снежный трон: откололи подлокотники, расковыряли сиденье.

Напомним, в прошлом году снежные и ледовые городки разрушали повсеместно. Найти вандалов удалось в Трехгорном. Неказистая фигура была только в одном городе — Каслях. Снегурочку назвали сердитой.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

герасимюк зинаида
15:27, 28.12.2017
Что говорить о главной ёлке...Ежегодно не обновляется и не ремонтируется яркая иллюминация на главной улице-Металлургов..Почему-то власти города не хотят поднимать настроение жителям накануне Нового года.Эти убогие лампочки разноцветными-то назвать нельзя. и они горят не по всей улице...Где-то ближе к первой школе не горит целый "кусок "лампочек-от столба до столба.Далее, который уже год они не горят от маг. Конфискат до кольцевой автодороги... И никому дела нет до этого..Почему -то в других городах чувствуется приближение всеми любимого праздника, а у нас в Карабаше-нет...Думаю, мы достойны лучшего...С наступающим Новым Годом, уважаемые карабашцы!
Y77
13:45, 28.12.2017
Так это не снегурочка, это же Иванушка в парике...

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