/ Лед с крупной рыбиной внутри привезли для строительства ледового городка в Копейске

Горожане добродушно восприняли сюрприз.

В Копейске тоже готовятся к празднованию Нового года. На главной площади уже установили красавицу-ель. Жители очень ей довольны: после прошлогоднего куцего дерева пушистая, хоть и не очень высокая елка кажется им лучшим подарком к наступающему празднику. Рядом с новогодним деревом появится ледовый городок. Материал, из которого его построят, уже начали привозить. Одна ледяная глыба оказалась с сюрпризом.

Процесс строительства начинается. Только вот лёд забыли почистить от обитателей водоема. — поспешили рассказать о ситуации в социальных сетях.



Рыба, которая вмерзла в лед, позабавила копейчан. Они сообщили, что так даже интереснее, у городка появляется своя изюминка. Опытные рыболовы определили: это красноперка, рыба вида карповых.