Ничего святого: бездомный ограбил храм в Челябинской области

Мужчина воспользовался моментом, когда в храме не было ни прихожан, ни сотрудников.

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В Октябрьском районе Челябинской области мужчина решил зайти помолиться в храм. Но физические потребности оказались выше духовных, и южноуралец решился на преступление. Причём, как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, уже не в первый раз.

С заявлением о краже денег из кассы, находящейся в церковной лавке, в отдел полиции пришли сотрудники храма. Они сообщили, что пропала сумма в размере 5500 рублей. Проведя необходимые мероприятия, полицейские задержали ранее судимого бездомного местного жителя 38 лет. Он рассказал, что зашёл в храм днём, чтобы помолиться. Но, увидев, что в здании никого нет, прошёл в церковную лавку, похитил деньги и скрылся. Похищенным мужчина распорядился по своему усмотрению.

«По данному факту в территориальном органе внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации „кража“. Максимальная санкция данной частой статьи — лишение свободы сроком до 5 лет»,— сообщили в ведомстве.

В отношении бездомного применена мера принуждения в виде обязательства о явке.