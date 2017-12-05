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/ 24-летний автомобилист разбил машину о дерево и столб на ЧМЗ

24-летний автомобилист разбил машину о дерево и столб на ЧМЗ

Мужчину с места происшествия госпитализировали.
сегодня в 13:47
  |  Происшествия

Накануне вечером, 4 декабря, в Металлургическом районе Челябинска произошло ДТП с участием одного автомобиля. «Легковушка» вылетела с дороги на газон, встретив по пути множество препятствий. Сообщается, что водитель в результате ДТП выжил, мужчину с травмами с места происшествия госпитализировали.

4 декабря в 18 часов 15 минут напротив дома № 43 по улице Сталеваров водитель автомобиля «Шевроле»- молодой человек 1993 года рождения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд препятствие — бордюрный камень, дерево, электроопору. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД города.

Отметим, что сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

противник ездунов
15:22, 05.12.2017
А откуда у него машина в 24 года вдруг взялась?! В эти годы надо еще как все, на общественном транспорте! Ну да ничего, теперь он еще не скоро за руль сядет, что радует!

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