/ 24-летний автомобилист разбил машину о дерево и столб на ЧМЗ

Мужчину с места происшествия госпитализировали.

Накануне вечером, 4 декабря, в Металлургическом районе Челябинска произошло ДТП с участием одного автомобиля. «Легковушка» вылетела с дороги на газон, встретив по пути множество препятствий. Сообщается, что водитель в результате ДТП выжил, мужчину с травмами с места происшествия госпитализировали.

4 декабря в 18 часов 15 минут напротив дома № 43 по улице Сталеваров водитель автомобиля «Шевроле»- молодой человек 1993 года рождения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд препятствие — бордюрный камень, дерево, электроопору. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД города.



Отметим, что сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.