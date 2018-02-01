Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.18 -0.11 69.93 +0.39
Челябинск
сейчас
 
-14 °C
завтра
 
-17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Сосновая ветка убила лесоруба под Миассом

Сосновая ветка убила лесоруба под Миассом

Мужчина погиб на месте.
сегодня в 12:20
  |  Происшествия

Валка леса в Миассе завершилась трагедией. Под сосну попал 58-летний рабочий. Он не сумел избежать падения на себя дерева. Коллегам-лесорубам не удалось спасти пострадавшего. Место происшествия изучили следователи, им предстоит разобраться, была ли гибель рабочего несчастным случаем и соблюдалась ли техника безопасности при работе.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, смертельные травмы получены при падении ветки дерева. — сообщил сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Когда проверка завершится, следователи примут процессуальное решение. Сейчас установление обстоятельств гибели лесоруба продолжается.

Происшествия
Семилетний ребенок врезался в дерево, скатываясь с горки
29.01.2018
Семилетний ребенок врезался в дерево, скатываясь с горки
Происшествия
Водитель снегохода погиб от столкновения с деревом под Миассом
29.12.2017
Водитель снегохода погиб от столкновения с деревом под Миассом
Общество
Прохожие утащили новогоднее дерево с ёлочного базара на «северке» Челябинска
28.12.2017
Прохожие утащили новогоднее дерево с ёлочного базара на «северке» Челябинска
Происшествия
24-летний автомобилист разбил машину о дерево и столб на ЧМЗ
05.12.2017
24-летний автомобилист разбил машину о дерево и столб на ЧМЗ
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Волонтеры вышли на прочес местности в поисках пропавшей на трассе под Челябинском женщины
сегодня в 15:43
Волонтеры вышли на прочес местности в поисках пропавшей на трассе под Челябинском женщины
Спорт
Известный европейский ди-джей приедет в Челябинск
сегодня в 15:34
Известный европейский ди-джей приедет в Челябинск
Общество
Самые грязные производства «Мечела» подвергнутся независимому экологическому аудиту
сегодня в 15:07
Самые грязные производства «Мечела» подвергнутся независимому экологическому аудиту
Общество
Южноуральским мамам увеличили пособия
сегодня в 14:36
Южноуральским мамам увеличили пособия
Общество
Мирабелла, Моника и Дементий появились на свет в южноуральских роддомах
сегодня в 14:21
Мирабелла, Моника и Дементий появились на свет в южноуральских роддомах
Общество
«Ольга - боец, и я в нее верю». Борис Дубровский о возвращении в олимпийский спорт южноуральской конькобежки
сегодня в 14:13
«Ольга - боец, и я в нее верю». Борис Дубровский о возвращении в олимпийский спорт южноуральской конькобежки
Общество
Челябинцы рассказали, куда предпочитают вкладывать деньги
сегодня в 13:52
Челябинцы рассказали, куда предпочитают вкладывать деньги
Происшествия
4-летний малыш без автокресла пострадал в ДТП на ЧТЗ
сегодня в 13:47
4-летний малыш без автокресла пострадал в ДТП на ЧТЗ
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна