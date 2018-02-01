/ Сосновая ветка убила лесоруба под Миассом

Мужчина погиб на месте.

Валка леса в Миассе завершилась трагедией. Под сосну попал 58-летний рабочий. Он не сумел избежать падения на себя дерева. Коллегам-лесорубам не удалось спасти пострадавшего. Место происшествия изучили следователи, им предстоит разобраться, была ли гибель рабочего несчастным случаем и соблюдалась ли техника безопасности при работе.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, смертельные травмы получены при падении ветки дерева. — сообщил сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Когда проверка завершится, следователи примут процессуальное решение. Сейчас установление обстоятельств гибели лесоруба продолжается.