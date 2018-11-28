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/ Неизвестный разгромил несколько машин в Магнитогорске

Неизвестный разгромил несколько машин в Магнитогорске

Полиция выясняет все обстоятельства дела.
сегодня в 17:38
  |  Происшествия

Неизвестный повредил несколько автомобилей в Магнитогорске. Происшествие случилось вчера, 27 ноября, утром, на улице Калмыкова. У машин были разбиты окна, сняты аккумуляторы и слит бензин. В пресс-службе УМВД по Магнитогорску сайту «Первый областной» подтвердили факт совершения преступления, а также рассказали, что на сегодняшний день в полицию обратился владелец одного из поврежденных транспортных средств.

На данный момент заявление зарегистрировано в отделение полиции «Левобережный» управления МВД России по городу Магнитогорску. Приложены все усилия для того, чтобы раскрыть данное преступление, проводится уточнение обстоятельств произошедшего, установление очевидцев и свидетелей, для того, чтобы раскрыть данное преступление. — рассказала сайту «Первый областной» специалист группы по взаимодействию со СМИ УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.

Кроме того, стало известно, что из машины потерпевшего была похищена акустическая система, а самому автомобилю нанесен ущерб на сумму более 10 тысяч рублей.

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