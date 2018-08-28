/ Грабители разгромили магазин на северо-западе Челябинска ради элитного алкоголя

Преступники разбили стекла на пути к горячительным напиткам.

Накануне, 27 августа, на северо-западе Челябинска произошло нападение на магазин популярной торговой сети. Оттуда вынесли несколько бутылок крепкого алкоголя. В момент совершения преступления никого не было, супермаркет был закрыт. Ради крепкого алкоголя преступники разбили стекла на входных дверях.

У нас вынесли дорогой крепкий алкоголь, сейчас подсчитываем ущерб. Ночью в магазин ворвались мужчины в масках. — рассказала сотрудница сетевого магазина.

Факт нападения на торговую точку подтвердили в полиции, к ним уже поступило заявление.

В отделе полиции «Курчатовский» зарегистрировано обращение от директора магазина о проникновении в помещение магазина. По данному сообщению проводится проверка. — сообщила сайту «Первый областной» руководитель пресс-службы УМВД Челябинска Светлана Калмыкова.

Сейчас полицейские выясняют, как произошло ограбление, и ищут очевидцев. Помещение уже осмотрели дознаватели, они сняли отпечатки пальцев и изъяли записи камер наблюдения.