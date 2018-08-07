/ Пьяный ашинец разгромил товар и витрины алкомаркета

Сумма ущерба составила полмиллиона рублей.

В минувшие выходные сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего пьяный дебош в алкогольном магазине. Тревожный звонок поступил на пульт охраны в вечернее время из магазина на улице Нелюбина города Аши. Прибывшие на место гвардейцы обнаружили мужчину, громившего торговые ряды магазина.

Гражданин брал с полок бутылки с алкогольной продукцией и разбивал ими витрины, рекламные мониторы и кассовые аппараты. Неспокойный посетитель сносил с прилавков все, что попалось ему под руки. — сообщает пресс-служба Росгвардии.

Задержанным оказался ранее не судимый мужчина 1989 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения, который не смог объяснить причину своего поступка. В дальнейшем он был передан сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств. По предварительным подсчётам, сумма нанесённого дебоширом ущерба составляет 500 тысяч рублей.