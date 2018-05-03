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/ Дебошир с битой разбил маршрутки № 56 в Курчатовском районе

Дебошир с битой разбил маршрутки № 56 в Курчатовском районе

На защиту перевозчиков встала полиция.
сегодня в 10:52
  |  Происшествия

В День солидарности трудящихся водители маршруток, работающие в Челябинске, стали жертвами дебошира. Очевидцы рассказали, что мужчина вышел на остановку, расположенную возле перекрестка Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы с битой. Якобы он останавливал маршрутки под номером 56, разбивал им лобовые стекла, после чего молча уходил.

Это длилось минут 40, никакой полиции не было. Людям на остановке было просто интересно. Продавцы ларьков тоже наблюдали с улыбкой. За это время пострадали 3-4 машины. — рассказал в соцсетях очевидец Александр Кайнов.

В полиции подтвердили, что такой инцидент зарегистрирован. По этому факту ведется проверка.

Мужчина был установлен и доставлен в отдел полиции. В данный момент проводится проверка. — сообщили сайту «Первый областной» в ОМВД по городу Челябинску.

Информации о принятии какого-либо решения в отношении дебошира с битой сейчас нет.

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