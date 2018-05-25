/ Дебоширу, обещавшему взорвать дом, грозит уголовное преследование

Мужчина находится в больнице.

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Полиция продолжает изучать обстоятельства дебоша на ЧМЗ. Там мужчина, закрывшись в своей квартире, обещал взорвать многоквартирный жилой дом. Его обезвредили бойцы СОБР Росгвардии. Поняв, что квартиры вскрывают спецслужбы, мужчина решил покончить с собой. В итоге его увезли не на полицейской машине, а на «скорой».

В Металлургическом районе города Челябинска мужчина 1959 года рождения, находясь в квартире 5 этажного жилого дома, высказывал угрозы совершения противоправного деяния, опасного для жизни и здоровья граждан. Сотрудниками полиции на месте происшествия обеспечена охрана общественного порядка, проведены необходимые мероприятия, направленные на пресечение противоправного поведения мужчины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. — прокомментировали сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас мужчина находится в больнице. Госпитализирована и его жена, которую мужчина ранил из травматического оружия. Пуля по касательной задела ее руку.

Напомним, 24 мая в Металлургическом районе Челябинска неадекватный мужчина открыл стрельбу в квартире и ранил свою супругу. Женщине удалось убежать. Тогда дебошир начал угрожать с балкона местным жителям и обещал взорвать весь дом. Людей эвакуировали. На улице они простояли около 1,5 часов. Силовики проводили спецоперацию.