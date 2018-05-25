/ Дебошир, обещавший взорвать дом, пытался вернуть возлюбленную

Мужчина стрелял в лица и ранил себя ножом во время задержания.

Житель Металлургического района устроил дебош в жилом доме из-за неразделенной любви. Так говорят знакомые пострадавших женщин — бывшей сожительницы дебошира и ее дочери. По их словам, любовь между мужчиной и женщиной длилась около 5 лет, однако затем челябинец начал поколачивать дочь сожительницы. Тогда женщина решила разорвать отношения. Это произошло в марте. Спустя два месяца мужчина не смог забыть любимую и решил ее вернуть — как раз 24 мая.

Она не согласилась возобновить отношения. Тогда бывший сожитель напал с ножом на ее 25-летнюю дочь, потом вынул травматическое оружие. Несколько пуль попали в лицо дочери, женщине задело руку. Дочь увезли в трампункт, там пули извлекли, и уже выписали. Сам мужчина в эти два месяца несколько раз пытался повеситься, писал предсмертные записки, говорил, что во всем будет виновата бывшая сожительница. — рассказала знакомая пострадавших.

Бывшая сожительница дебошира в травмпункте еще не была. Ее 59-летний обидчик же находится в больнице.

Мужчина поступил с ножевыми ранениями в области живота и груди, которые сам себе нанес. — пояснили сайту «Первый областной» в пресс-службе управления здравоохранения Челябинска.

Напомним, в полиции сообщили, что дебошира увезли в больницу, потому что он пытался покончить с собой. 24 мая в Металлургическом районе Челябинска неадекватный мужчина открыл стрельбу в квартире и ранил свою супругу. Женщине удалось убежать. Тогда дебошир начал угрожать с балкона местным жителям и обещал взорвать весь дом. Людей эвакуировали. На улице они простояли около 1,5 часов. Мужчину обезвредили. Теперь ему грозит уголовное преследование: решается вопрос о возбуждении уголовного дела.