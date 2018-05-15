/ Челябинских маршрутчиков ждет масштабная проверка

Рейд организовали сотрудники Госавтоинспекции.

Массовые проверки маршрутных транспортных средств начались в Челябинске. Сегодня, 15 мая, экипажи ДПС дежурят на перекрестках с самой большой интенсивностью движения маршруток, а также — на конечных остановках. Инспекторы проверяют, соблюдают ли водители правила дорожного движения. Большое внимание уделят состоянию автобусов.

Цели мероприятия — устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, профилактики ДТП по вине водителей транспорта юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, снижения тяжести последствий ДТП. — заявили в ГИБДД города.

Добавим, только с начала этого года в Челябинске произошло 49 ДТП с участием пассажирского транспорта, в результате чего 5 человек погибли, а 68 пострадали.