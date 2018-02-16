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/ Смертельное падение строителя с недостроя в Челябинске переросло в уголовное дело

Смертельное падение строителя с недостроя в Челябинске переросло в уголовное дело

На стройке могли нарушать правила безопасности.
сегодня в 16:22
  |  Общество

В строящемся доме на улице Братьев Кашириных ограждения лифтовых шахт оказались установлены не по ГОСТу. Это могло повлиять на то, что рабочий сорвался и упал вниз, получив смертельные травмы. Инцидент произошел 13 января.

Когда проверка вскрыла факт нарушений, следователи возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В настоящее время проводится комплекс следственный действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств преступления и виновных должностных лиц. В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, рабочий погиб в микрорайоне «Академ Риверсайд». Строитель упал с 14 этажа и разбился.

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