/ Окровавленные шкурки кроликов разбросали по поселку в Миассе

Жители города возмущены находкой.

Страшную находку совершили жители поселка Строителей в Миассе. Там неизвестный разбросал по улице окровавленные шкурки животных. Фотографии тушек выложили в соцсети, где жители Миасса сразу признали кроликов. По их словам, животных, скорее всего, ободрали: мясо взяли для готовки, а шкурки выбросили на улицу.

Что тут непонятного: кто-то кроликов под нож пустил, а шкуры выбросил. Для особо умных: посмотрите, как кроликов умертвляют, держа за задние лапы, и мощным ударом руки бьют по шее. — рассказал житель Миасса.

Горожане оказались возмущены способом утилизации шкурок. Их на улице могли увидеть дети. Кроме того, просто выбрасывать тушки нельзя: мертвых животных и их части необходимо сжигать.