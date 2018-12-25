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/ Домашний медведь убил своего хозяина в Озерске

Домашний медведь убил своего хозяина в Озерске

Правоохранители нашли скелетированные останки мужчины и двух собак.
сегодня в 10:43
  |  Происшествия

Перед Новым годом в Озерске разыгралась трагедия: местный житель погиб от лап собственного питомца. Любимцем 41-летнего мужчины оказался медведь. Его подобрали в лесу во время охоты. Медвежонка пытались пристроить в цирк или зоопарк, но не вышло, так он остался жить и расти у озерчанина в специально построенном вольере.

Последние несколько дней мужчина вдруг перестал выходить на связь с родными. Забеспокоившись, те обратились в полицию. На территорию хозяйственных построек на улице Промышленной прибыли сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по ЗАТО город Озерск, и то, что они увидели, повергло их в ужас.

Вольер был открытым, животное ходило по территории, вело себя агрессивно. На территории были найдены скелетированные останки мужчины и двух собак. — сообщил сайту «Первый областной» руководитель СО по ЗАТО город Озерск Алексей Петров.

Впрочем, на свободе агрессивный косолапый разгуливал недолго — его обезвредили прибывшие на место ЧП полицейские.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД России по ЗАТО г. Озерск для обезвреживания опасного животного было применено табельное оружие. В результате принятых мер представлявший угрозу жизни и здоровью граждан медведь был обезврежен. — рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Предположительно, медведь смертельно ранил своего хозяина вечером 24 декабря, а затем обглодал труп. Уже 25 декабря правоохранители нашли останки.

Самому медведю, считавшемуся ручным, было 4 года.

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Комментарии

Злой
10:54, 25.12.2018
Жалко медведя... Мужику премию Дарвина выписать...посмертно)

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