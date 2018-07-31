/ Женщину с шрамом от укуса собаки четвертый день разыскивают на Южном Урале

Пропавшая могла попасть в беду в лесу.

В ночь 27 июля в Златоусте пропала 40-летняя местная жительница. Женщина ушла из дома, она была расстроена. Родные обратились за помощью к правоохранительным органам. Спустя четыре дня после пропажи связаться с женщиной не удается.

Сейчас поисковики прочесывают лесополосу, ближайший водоем и устье реки Ай. Не исключено, что женщина убежала в лес и там потерялась. В темноте она могла свалиться в воду или яму. Как рассказал волонтер, на поиски не хватает людей, в них участвует 10−15 человек.

Четверо суток назад женщина ушла из дома, ночью. Она была расстроена. Сейчас взаимодействуем с полицией, отрабатываем предполагаемые районы нахождения пропавшей. Закрыты районы «Тарелка», сегодня будет речка. Работаем круглосуточно. — рассказал сайту «Первый областной» волонтер Евгений Гайтанов.

Ориентироваться в розыске волонтеры будут по следам и личным предметам.

Приметы: темные короткие волосы, глаза карие, плотного телосложения, рост около 165 сантиметров.

Была одета в черную футболку с эмблемой на груди, синие джинсовые бриджи, голубые спортивные босоножки. С собой была сумка. На левом предплечье есть шрам от укуса собаки.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят сообщить по номерам 102, 8(3513)799304 или 8(3513)660670.

