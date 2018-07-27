/ Поиски пропавшего ребенка из Челябинска завершены

Ребенок обнаружен полицейскими Ленинского района.

Пропавшего накануне 8-летнего челябинца нашли. Информацию об этом подтвердили в правоохранительных органах. Известно, что с ребенком все в порядке. Противоправных действия в отношении мальчика не совершалось.

Буквально только что удалось обнаружить мальчика. Его нашла инспектор ПДН отдела полиции по Ленинскому району. Сейчас его доставляют в отдел полиции, потом передадут маме. Никаких противоправных действий не совершалось. — сообщили сайту «Первый областной» в правоохранительных органах Челябинска.

Ребенок после прогулки ушел к другу, там же он и ночевал. Завтра, 28 июля, мальчику исполнится 9 лет.

Напомним, ранее удалось найти еще одного пропавшего южноуральца. 17-летний подросток не вернулся домой после поездки из Челябинска в Магнитогорск. С ним не удавалось связаться с конца июня. Предположительно, молодой человек отправился в Санкт-Петербург к подруге.