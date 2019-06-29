/ Жители Челябинской области встревожены количеством бродячих собак

Жители города Копейск Челябинской области встревожены появлением большого количества бродячих псов. Собаки сбиваются в стаи и становятся агрессивнее, нападают на кошек и проявляют агрессию к людям. Поделиться опасениями о наплыве бездомных животных горожане решили в одной из групп Копейска в социальных сетях.
Анонимный пользователь выложил фотографию, на которой запечатлено 13 собак разного размера.
Когда-нибудь они нас съедят! — гласит подпись к снимку.
В комментариях под постом жители поддержали автора, утверждая, что несколько раз становились свидетелями нападения бездомных собак на людей.
У нас такие же собаки бегали, сперва всех кошек в округе разодрали, а потом на ребёнка кинулись! Мальчик шёл по тротуару и никого не трогал, повезло, что мы с подругой были рядом. — комментирует пост Юлия Багаутдинова.
Большинство пользователей согласились с автором, подчеркивая, что опасаются проходить рядом с бродячими собаками, опасаясь за здоровье себя, своих детей и питомцев.
Собака должна быть либо с хозяином, либо в скотной яме.
Вот у нас во дворе тоже бабки прикормили собак. Сначала местные жители закрывали глаза на это - ну лежат себе и пусть лежат.
Со временем начался ночной лай, погони за машинами, догонялки за велосипедистами.
Кончилось тем, что они напали на соседа, прокусив ему ногу. Такое положение дел он терпеть не стал и траванул всю свору крысиным ядом с ливерной колбасой.
Ни один защитник псин себе не забрал, только в интернете по клавишам стучать горазды.
НАДО НАЧАТЬ УЖЕСТОЧИТЬ ПРАВИЛА ПРИОБРЕТЕНИЯ И УХОДА ЗА СОБАКАМИ + ОГРОМНЫМИ ШТРАФАМИ НАКАЗЫВАТЬ ПЛОДИЛЬЩИКОВ!! СТЕРИЛЬТЕ СВОИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ! НЕ ПЛОДИТЕ НИКОМУ НЕ НУЖНЫХ ЩЕНЯТ И КОТЯТ , БЕРИТЕ ЖИВОТНЫХ С ПРИЮТОВ.
В разных странах на улицах каждого города есть бездомные животные. Это – яркий показатель человеческой жестокости и безразличия по отношению к «братьям меньшим». Ведь чаще всего на улице оказываются самые распространенные домашние питомцы: собаки и кошки.
Ни для кого не секрет, что собаку называют другом человека. Это не напрасно. Эти животные настолько привязываются к человеку, что среди людей трудно найти друга преданнее, чем они. Известно множество случаев, когда после смерти или внезапного отъезда хозяина пес месяцами ждал его в одном и том же месте. Чем же они могут провиниться, заслужить предательство?
Разумному цивилизованному человеку должно быть очень стыдно выбрасывать животных на улицу. Это далеко не то поведение, которым следует отвечать на доброту и преданность.
И все же некоторым людям проще выгнать бедное создание на улицу, сославшись на то, что оно только скулит и загрязняет дом. Так вы же сами довели его до такого состояния. Питомец – это ответственность. С ним нужно ходить на прогулку, желательно несколько раз в день, вовремя кормить его и просто любить. В таком случае вы никогда не пожалуетесь на то, что он сделал свои дела в доме. В крайнем случае, можно кастрировать кота или пса, это убережет от весеннего обострения. Другим частым поводом выбросить на улицу бедное создание служит его ненадобность. Так бывает, когда маленькому ребенку покупают давно обещанного зверька. Проходит немного времени, ребенок теряет к нему интерес и, естественно, перестает ухаживать за ним. Родители, недолго думая, просто выбрасывают питомца. Так и появляются бездомные животные. И таких примеров бесчеловечности много.
На городских улицах они бродяжничают, часто погибают под машинами. Бывают и такие случаи, когда бездомные животные подвергаются физическому насилию. Некоторых убивают просто ради забавы.