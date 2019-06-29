/ Жители Челябинской области встревожены количеством бродячих собак

Стаи собак расположились сразу в нескольких частях Копейска.

Жители города Копейск Челябинской области встревожены появлением большого количества бродячих псов. Собаки сбиваются в стаи и становятся агрессивнее, нападают на кошек и проявляют агрессию к людям. Поделиться опасениями о наплыве бездомных животных горожане решили в одной из групп Копейска в социальных сетях.



Анонимный пользователь выложил фотографию, на которой запечатлено 13 собак разного размера.

Когда-нибудь они нас съедят! — гласит подпись к снимку.

В комментариях под постом жители поддержали автора, утверждая, что несколько раз становились свидетелями нападения бездомных собак на людей.

У нас такие же собаки бегали, сперва всех кошек в округе разодрали, а потом на ребёнка кинулись! Мальчик шёл по тротуару и никого не трогал, повезло, что мы с подругой были рядом. — комментирует пост Юлия Багаутдинова.

Большинство пользователей согласились с автором, подчеркивая, что опасаются проходить рядом с бродячими собаками, опасаясь за здоровье себя, своих детей и питомцев.