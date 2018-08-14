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/ Хозяйка ротвейлеров, напавших на мальчика, вновь выгуливает псов без намордников

Хозяйка ротвейлеров, напавших на мальчика, вновь выгуливает псов без намордников

Женщина вернулась после жуткого происшествия на свой участок.
сегодня в 13:06
  |  Происшествия

Женщина, чьи разъяренные псы набросились на ее же внука, вернулась на садовый участок. Именно там произошел жуткий случай вечером 12 августа. Несколько агрессивных псов содрали с малыша кожу, искусали лицо, ноги и спину. Мальчик был весь в крови. Его пытались спасти родители. Бабушка, она же хозяйка собак, по словам очевидцев, наблюдала за происходящим со стороны, а потом скрылась в сторону леса. Однако сегодня, 14 августа, рано утром женщина снова вышла гулять с собаками.

Она появилась рано утром, около 6 часов утра. Опять вывела собак без намордников и поводков. В этот раз она гуляла с двумя псами. Она сама водит машину, но за пределы СНТ в ближайшие два дня она не выезжала, мы по камерам смотрели. — рассказывает сайту «Первый областной» руководство СНТ.

Также известно, что в тот день пострадавший мальчик не хотел идти в сад, где живут агрессивные псы. По словам очевидцев, он упирался и плакал на проходной СНТ. Сейчас малыш находится в больнице. У него серьезные травмы.

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