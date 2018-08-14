/ Хозяйка ротвейлеров, напавших на мальчика, вновь выгуливает псов без намордников

Женщина вернулась после жуткого происшествия на свой участок.

Женщина, чьи разъяренные псы набросились на ее же внука, вернулась на садовый участок. Именно там произошел жуткий случай вечером 12 августа. Несколько агрессивных псов содрали с малыша кожу, искусали лицо, ноги и спину. Мальчик был весь в крови. Его пытались спасти родители. Бабушка, она же хозяйка собак, по словам очевидцев, наблюдала за происходящим со стороны, а потом скрылась в сторону леса. Однако сегодня, 14 августа, рано утром женщина снова вышла гулять с собаками.

Она появилась рано утром, около 6 часов утра. Опять вывела собак без намордников и поводков. В этот раз она гуляла с двумя псами. Она сама водит машину, но за пределы СНТ в ближайшие два дня она не выезжала, мы по камерам смотрели. — рассказывает сайту «Первый областной» руководство СНТ.

Также известно, что в тот день пострадавший мальчик не хотел идти в сад, где живут агрессивные псы. По словам очевидцев, он упирался и плакал на проходной СНТ. Сейчас малыш находится в больнице. У него серьезные травмы.