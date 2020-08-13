Будущее Порогов обсудили в Саткинском районе

Старейшую ГЭС смогут спасти только инвестиционные вливания из региона и федерации.

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Сохранение Порожской ГЭС в Сатке возможно только при участии региональных и федеральных структур. Об этом заявил глава Саткинского района Алексей Глазков. Обсуждение будущего Порогов состоялось во время визита в муниципалитет министра энергетики и тарифного регулирования Татьяны Кучиц, председателя государственного комитета охраны объектов культурного наследия Алексея Федичкина и рабочей группы ЮУрГУ.



«Сегодня без участия региональных, федеральных структур муниципалитету не справиться с этой задачей. В рамках сотрудничества будем вместе думать, какие ещё меры нужно предпринять, чтобы Пороги стали полноценно действующим историческим, культурным объектом, зоной развитого туризма, а, возможно, и науки. Рад, что региональные власти понимают важность вопроса и заинтересованы в решении проблемы. Пороги нужно сохранить и возродить»,— отметил глава Саткинского района Александр Глазков.

Во время визита была осмотрена и сама ГЭС. Участники встречи отметили, что комплекс необходимо сохранить и реконструировать. Отмечается, что состояния Порогов ухудшается из-за воздействия погодных условий и времени.

Рабочая группа по вопросу сохранения и реконструкции Порогов была создана весной 2017 года. Три года назад ГЭС была остановлена и взята под охрану, а плотина и машинный зал закрыты для посещения туристами в целях безопасности. Тогда же было предложено создание совместного проекта. Сейчас в качестве единственного пути сохранения Порогов предлагается включение в федеральные программы и поиск инвесторов.