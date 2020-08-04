Как распознать тирана? Психотерапевт рассказал, как не стать жертвой очередного мужа-убийцы

Корни проблемы нужно искать в детстве, считает специалист.

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Убийство Оксаны Алексеевой собственным мужем Александром, совершённое на глазах у детей в Саткинском районе, стало самым обсуждаемым событием недели. Помимо вопросов о том, почему случилась трагедия, поднималась и тема взаимоотношений между супругами. Вскрывшиеся после этого факты, о том, что мужчина уже предпринимал попытки совершить преступления против жизни, только подогрели интерес к дискуссии.

Так, один из вопросов, которые интересуют свидетелей истории и пользователей сети — можно ли определить агрессивность партнёра на ранних стадиях отношений. Как заявил психотерапевт Андрей Бабин, для того, чтобы посмотреть, каким будет твой потенциальный супруг через 15 — 20 лет, нужно обратить внимание на его родителей. По словам специалиста, некоторые повадки в людях заложены генетикой, а человек в этом плане не отличается от животных.

«Надо смотреть на родителей. Мы всегда повторяем чисто генетически то, что в нас заложено. Гены — великая вещь. Например, когда смотрят собаководы, они тщательно относятся к экстерьеру, характеру. Мы считаем это уместным для кошек, собак, лошадей, но когда дело касается нас, мы считаем, что мы выше всего. У нас точно такие же задатки, поэтому у Клима Чугонкина родится Клим Чугонкин. Когда ты не знаешь, с кем связываешь свою судьбу, если ты влюблён — познакомься с родственниками с противоположой стороны — с братьями, сёстрами, родителями. Посмотри, кем станет твой партнёр лет через 15 — 20. Она может погрузнеть, подурнеть, у неё может испортится характер. Если родители у суженых живут непонятно как, то всё то же самое придёт и в твою семью», — рассказал сайту «Первый областной» психотерапевт Андрей Бабин.

Психотерапевт считает, что пороки родителей, будь то ревность, алкоголизм или другие зависимости передаются и на детей. При этом, чтобы изменить личность, необходима долгая и кропотливая работа, которая не ограничивается несколькими сеансами со специалистами. Чтобы продвинуться в исправлении человека и излечении от пороков, нужно также и желание самого «подсудимого».

«Личность переделывается только через годы. Как только появились подозрения о том, что появились такие черты, не очень устраивающие, можно, конечно же, поговорить, выяснить отношения, но если это будет повторятся, то уповать на то, что вы сможете человека вразумить нельзя. Требуются усилия самого человека, чтобы он мог измениться. 3, 5, 7 занятий у психолога или психотерапевта ничего не решат. Если человек хочет, чтобы у него изменился характер нужно многолетнее сопровождение или анонимные организации. Там бескорыстное отношение друг к другу», — отметил Андрей Бабин.

Напомним, 31 июля, в городском суде Сатки Александру Алексееву избрали меру пресечения в виде 2 месяцев в СИЗО. Он обвиняется в убийстве собственной жены Оксаны с особой жестокостью. Мужчина полностью признал себя виновным.

Эпизод произошёл в минувшую среду. После ссоры мужчина сначала ударил свою жену ножом в машине, а после того, как женщина выбежала из автомобиля, догнал ее и нанес еще несколько ударов уже на улице. Случившееся видели две дочки пары.