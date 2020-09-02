Расселенная двухэтажка вспыхнула в Копейске

На тушение выезжали шесть машин и 21 человек.

Послушать 00:00

В Копейске произошел пожар в неэксплуатируемом здании по улице Федячкина. Двухэтажка вспыхнула утром в среду, 2 сентября.

Прибывшие огнеборцы обнаружили пламя из окон верхнего этажа, которое распространялось дальше. Тушение осложняли деревянные опоры крыши, кроме того, здание было газифицировано. К счастью, в доме на данный момент люди не проживают, в результате ЧП никто не пострадал. Пожар был локализован на площади в 150 «квадратов».

«На месте происшествия работало 6 единиц техники и 21 человек личного состава. Подробности происшествия теперь устанавливают дознаватели отдела надзорной деятельности № 6», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц.

Южноуральцам напоминают о правилах пожарной безопасности. Не разводите костры и не поджигайте мусор, в том числе, — в заброшенных зданиях.