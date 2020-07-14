Женщины нелегально изготовили алкоголя более чем на 7 млн рублей в Челябинской области

Для продажи они подделывали торговые марки.

Послушать 00:00

В Верхнеуральском районе Челябинской области трех женщин осудили за нелегальное изготовление алкогольных напитков. С помощью оборудования с закрытого ликероводочного завода они изготовляли водку, которую разливали в разные бутылки, подделывая разные торговые марки.

С ноября 2017 года по март 2018 года они успели сделать около 40 тысяч бутылок на 7,1 миллион рублей. В планах у них было создать еще 50 тысяч бутылок, однако их обнаружили и остановили раньше. Для того, чтобы продавать поддельный алкоголь, они использовали чужие товарные знаки, причинив ущерб в размере 539 тысяч рублей.

«Верхнеуральский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении трех местных жительниц. Они признаны виновными в совершении преступлений "Производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере", "Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и"Незаконное использование чужого товарного знака для однородных товаров"», — сообщили сайту «Первый областной» в прокуратуре Челябинской области.

Вину признала только одна из трех подсудимых. Именно она утверждает, что организовала данное преступление. Трем подсудимым было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, с испытательным сроков в три года. Кроме того, им предстоит выплатить штраф: по 750 тысяч рублей каждой.