Фермер из Коркино стал жертвой юного мошенника

Мужчину привлекло объявление о продаже трактора.

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Коркинский фермер стал жертвой мошенника и отдал злоумышленнику 24 тысячи рублей. Мужчина стал жертвой 16-летнего мошенника из-за объявления о продаже трактора.



Потерпевший сам обратился в полицию. Стражам правопорядка он рассказал, что увидел сообщение о продаже трактора на одном из сайтов бесплатных объявлений. Через некоторое время «продавец» сам связался с 50-летним потерпевшим, который уточнил, что является фермером и сразу может перевести задаток на счёт.

«При этом злоумышленник убедил местного жителя в том, что в момент перевода ему необходимо находится возле ближайшего банкомата для подтверждения получения денежных средств. Введя в заблуждение коркинца, незнакомец подключился к личному кабинету потерпевшего, и обманом перевел себе денежные средства в сумме свыше 24 000 рублей»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД региона.

Полицейские нашли предполагаемого злоумышленника. Им оказался 16-летний молодой человек. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи «Мошенничество». Юный мошенник может получить до пяти лет лишения свободы. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.