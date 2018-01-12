/ Полиция поймала подростков за раскручиванием трансформатора ЖД путей

Дети позарились на медные детали.

Подростки из Полетаево накануне пытались раскрутить дроссель-трансформатор, питающий рельсы на железной дороге, чтобы извлечь медные детали. Они хотели сдать находку в металлолом и выручить деньги. Затее помешала полиция. Правоохранители отправились на перегон, как только получили сообщение о выходе из строя трансформатора, и обнаружили там ломающих ЖД оборудование школьников 13 и 14 лет.

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте провели с подростками беседу о последствиях вмешательства в работу железнодорожного оборудования, которое всегда находится под высоким напряжением и может стать причиной серьезной электротравмы с причинением серьезного вреда здоровью. В отношении законных представителей нарушителей были составлены административные протоколы по статье «Неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь Южноуральского ЛУ МВД на транспорте Вера Кухтина.

Теперь родителям грозит штраф до 500 рублей за нарушение административного кодекса.