/ Полиция поймала подростков за раскручиванием трансформатора ЖД путей

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Подростки из Полетаево накануне пытались раскрутить дроссель-трансформатор, питающий рельсы на железной дороге, чтобы извлечь медные детали. Они хотели сдать находку в металлолом и выручить деньги. Затее помешала полиция. Правоохранители отправились на перегон, как только получили сообщение о выходе из строя трансформатора, и обнаружили там ломающих ЖД оборудование школьников 13 и 14 лет.
Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте провели с подростками беседу о последствиях вмешательства в работу железнодорожного оборудования, которое всегда находится под высоким напряжением и может стать причиной серьезной электротравмы с причинением серьезного вреда здоровью. В отношении законных представителей нарушителей были составлены административные протоколы по статье «Неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь Южноуральского ЛУ МВД на транспорте Вера Кухтина.
Теперь родителям грозит штраф до 500 рублей за нарушение административного кодекса.