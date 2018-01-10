/ Нападавшего на женщин магнитогорца в капюшоне разыскивает полиция

Составить фоторобот помогла жертва преступника.

В Магнитогорске полиция разыскивает мужчину, которого подозревают в нападении на женщин. Информация о его преступных действиях появилась в середине осени. Жертва преступника составила фоторобот. По нему мужчина чуть старше 30, светловолосый и светлоглазый, ходит в капюшоне.

Управление МВД России по городу Магнитогорску просит оказать содействие в установлении личности гражданина, по предварительной версии подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Если Вы располагаете информацией о местонахождении данного гражданина, ее необходимо предоставить в полицию города Магнитогорска. Анонимность гарантируется. — сообщают сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.



Приметы: 30–35 лет, рост 170–175 сантиметров, славянской внешности, среднего телосложения, волосы русые, глаза светлого цвета.

Был одет: обувь черного цвета, шапка черного цвета, куртка черного цвета.

Телефоны для передачи информации: дежурная часть отдела полиции Управления МВД России по городу Магнитогорску — 8(3519)23-58-02, отдел уголовного розыска — 8(3519)29-99-63, 8-912-797-05-11, служба «02».