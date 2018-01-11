/ Полицейский остановил трех маленьких вандалов в ледовом городке на Южном Урале

Подростки сквернословили и ломали ледяную скульптуру.

Трое подростков на глазах у полицейского разрушили часть ледового городка в Кусе — Челябинская область. Несовершеннолетние вандалы не вняли замечанию правоохранителя, который находился со своей семьей. Нарушители в нецензурных выражениях ответили мужчине. После этого полицейский отвел подростков в отделение и провел с ними воспитательную беседу.



В настоящее время по данным обстоятельствам в Отделе МВД России по Кусинскому муниципальному району проводится проверка. В случае установления вины несовершеннолетних в порче муниципального снежного городка, будет решаться вопрос о постановке их на учёт в комиссию по делам несовершеннолетних. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.



Сейчас по данному факту проводится проверка. Представители отдела ПДН проверят семьи мальчиков на предмет исполнения родителями своих обязанностей по воспитанию детей с дальнейшим решением о возбуждении административного производства.

