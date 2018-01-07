/ Ни одного нарушения не допустили южноуральские полицейские в Рождество

Порядка 50 тысяч человек приняли участие в богослужениях.

В ночь с 6 на 7 января православные христиане встретили Рождество Христово. В это время в большинстве храмов Челябинской области прошли праздничные службы. на них, по предварительным оценкам, пришло около 50 тысяч человек. Обеспечивавшие соблюдение правопорядка полицейские не допустили нарушений.

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности в местах проведения торжественных мероприятий и маршрутах передвижения граждан задействовано более 500 полицейских, 84 представителя добровольных народных дружин, 45 сотрудников частных охранных организаций, 99 казаков, а также 192 представителя иных общественных организаций правоохранительной направленности. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что также свою службе несли сотрудники Госавтоинспекции. Для обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения заторовых ситуаций на улицах дежурили сотрудники ГИБДД.