/ «Билайн» первым отменяет плату за входящие звонки в поездках по России

Это позволит многим клиентам снизить расходы на связь и путешествовать с удовольствием.

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») первым из сотовых операторов отменяет плату для абонентов за входящие звонки из других регионов в поездках по России в сети «Билайн».

Ранее входящие междугородние звонки при нахождении за пределами региона подключения в сети «Билайн» оплачивались абонентом в размере 5 рублей за минуту. На старших пакетных тарифах входящие звонки в сети «Билайн» были бесплатными.

‪С 20 августа все входящие звонки за пределами региона подключения становятся бесплатными для абонентов-физических лиц в сети «Билайн» вне зависимости от тарифного плана и системы расчетов.

«Билайн» стал первым оператором, полностью исключившим разницу в стоимости услуг связи при поездках по России по сравнению с регионом подключения.

Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО «ВымпелКом»:

С апреля все наши абоненты, выезжая за пределы своего региона по России, звонят, отправляют смс и пользуются мобильным интернетом как дома. Это позволило многим клиентам снизить расходы на связь в несколько раз. Следующий важный шаг: мы отменяем плату за любые входящие звонки в поездках по России в сети «Билайн». Таким образом, приняв во внимание пожелания наших абонентов и прислушиваясь к мнению ФАС, мы окончательно сформировали простые и понятные условия тарификации «как дома» любых услуг на всей территории России в сети «Билайн.

Условия домашнего региона сохраняются и для других услуг связи. Пользование мобильным интернетом продолжает рассчитываться по единым правилам «как дома» на всех тарифных планах. Исходящие звонки тарифицируются на тех же условиях, что и в регионе подключения сим-карты: номера региона пребывания приравниваются к местным, а звонки на номера других регионов – к междугородным.

Абоненты «Билайн» получат СМС-сообщения с информацией о новых условиях общения в поездках по России в сети «Билайн». Подробнее ознакомиться с новыми условиями в поездках можно будет в личном кабинете.