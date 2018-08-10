/ Расчленивший челябинку на ЧТЗ отказался от признательных показаний в зале суда

Сейчас ему избирают меру пресечения.

Сегодня, 10 августа, в Тракторозаводском районном суде избирают меру пресечения для предполагаемого убийцы и расчленителя. 54-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый отбывал наказание за «тяжелые» статья, в том числе и убийство. Также мужчина отсидел за разбойные нападения и грабежи.

Признательные показания мужчина дал в Следственном комитете, однако в ходе судебного заседания подозреваемый отказался от своих слов.

По материалам дела мужчина признался в том, что действительно пострадавшая у него была дома, в ходе ссоры на основании личной неприязни он трижды ударил её. После разделал тело на четыре части и разложил в несколько целлофановых пакетов. Их выкинул в три мусорных бака неподалёку от места преступления. Голова, по словам обвиняемого, была в одном пакете с нижними конечностями. Где она находится на данный момент неизвестно.

— пишут корреспонденты сайта Telefakt.ru

Мера пресечения будет объявлена позже.

Напомним, 7 августа среди мусора обнаружили расчлененное тело женщины. Труп по частям был выброшен на площадку возле одного из жилых домов в Тракторозаводском районе. Правоохранителям удалось установить личность жертвы, ей оказалась 41-летняя жительница Челябинска. Женщина вела не самый праведный образ жизни, на ее алковечеринки жаловались соседи. Мать погибшей намеревается похоронить ее в ближайшее время, но не может получить тело.