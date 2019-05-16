/ Расчлененное тело возле больницы в Челябинской области обнаружил ребенок

Следователи начали допрос подозреваемых.

В Челябинской области обнаружили человеческое тело, разбросанное по частям. Жуткую находку, сообщают в Сети, совершил ребенок. Труп лежал недалеко от больницы Златоуста. На место сразу вызвали сотрудников полиции и следователей. По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело, устанавливается личность погибшего и предполагаемый преступник.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». По ситуации на ночь проверялся местный житель в причастности к совершению преступления. — сообщил сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Обстоятельства и причины произошедшего преступления сейчас устанавливаются.