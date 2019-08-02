В Челябинске обнаружено тело молодой девушки

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

В Ленинском районе Челябинска обнаружили тело молодой девушки. Она была найдена мертвой в квартире одного из домов, расположенных в этом районе. По словам южноуральцев, девушку убил ее муж. Его аккаунт в социальных сетях пестрит комментариями от пользователей, обвиняющих его в убийстве. На стринце «ВКонтакте» погибшей девушки можно было увидеть, как она признается в любви своему мужу, а также намеки на то, что она родила от него ребенка.

«По факту обнаружения тела девушки в квартире одного из домов Ленинского района проводится доследственная проверка. В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе назначено судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти», — сообщил сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По окончанию проверки будет принято процессуальное решение.

