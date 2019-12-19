Суд вынес приговор челябинцу, который расчленил женщину на ЧТЗ

Первые три года наказания он проведет в тюрьму.

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В Челябинске суд вынес приговор мужчине, который прошлым летом до смерти избил и расчленил женщину. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Установлено, что 6 августа 2018 года ранее судимый пьяный мужчина находился в одной из квартир на ЧТЗ. С женщиной у него произошла ссора, в ходе которой он не менее трех раз ударил ее по голове. Потерпевшая ударилась о поверхность стены, от полученной травмы она скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил ее тело, расфасовал по пакетам и выбросил в мусорные контейнеры.

«В ходе судебного разбирательства подсудимый причастность к совершению инкриминированного ему преступления отрицал, заявляя о том, что к причинению телесных повреждений потерпевшей, от которых наступила ее смерть, не причастен», — сообщили в пресс-службе суда Тракторозаводского района Челябинска.

Суд назначил ему наказание в виде 13,5 лет лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, остальную часть срока — в исправительной колонии особого режима.