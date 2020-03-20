Детский сад чуть не сгорел в Копейске

Пожар обнаружила бдительная сотрудница учреждения.

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Одна из сотрудниц детского сада, который находится в Копейске, утром 19 марта как обычно шла на работу. Но уже издалека она заметила дым, валящий из-под крыши учреждения. Незамедлительно женщина вызвала пожарную службу.

Прибывшие на место сотрудники МЧС — 24 человека личного состава и 6 единиц техники — сразу присвоили пожару повышенный ранг сложности, ведь детский сад — это социально-значимый объект. Распространения огня на большую площадь удалось не допустить.

«Установить истинную причину предстоит сотрудникам испытательной пожарной лаборатории, предварительная версия — короткое замыкание электропроводки», — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отметим, что пожар был некрупным. Он не получил распространения лишь потому, что был своевременно обнаружен, а также деревянные конструкции чердака были обработаны огнезащитным составом.