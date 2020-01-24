Ранило осколками: женщина и ребенок пострадали в ДТП с трамваем в Челябинске

В движущийся вагон с пассажирами въехал самосвал.

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Днем 23 января произошло ДТП, участниками которого стали трамвай и грузовой автомобиль. Инцидент произошел на шоссе Металлургов, между улицами Сталоваров и Монтажников. Трамвай направлялся в сторону завода ЧМК.

«В этот момент самосвал начал сдавать назад и врезался в движущийся трамвай. Пострадали женщина с ребенком, они получили порезы от разбившегося стекла. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, однако от госпитализации пострадавшие отказались», — сообщила пресс-секретарь ООО «ЧелябГЭТ» Екатерина Непогодина.

Родственники пострадавших рассказали, что женщина получила ссадины, а у ребенка диагностировали сотрясение мозга средней степени тяжести. В момент столкновения в вагоне находилось около 15-ти человек, двое из которых дети.

«Пострадали не сильно, у детей испуг и ссадины. Взрослые так же особо не пострадали», — рассказала сестра пострадавшей женщины.

Из-за аварии трамвай простоял два часа. Теперь виновнику ДТП предстоит ответить не только за саму аварию, но и возместить ущерб транспортному предприятию за испорченный трамвай, а также простой общественного транспорта.