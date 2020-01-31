Ребенок, выживший в жутком ДТП под Ашой, находится в реанимации

Врачи борются за жизнь несовершеннолетнего.

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Стало известно, в каком состоянии находится ребенок, который утром 31 января попал в ДТП на М-5. Несовершеннолетний пассажир «ВАЗа» был доставлен в больницу Аши.

«В настоящее время ребенок находится в реанимации. Ведутся все необходимые консультации с областными врачами», — прокомментировала сайту «Первый областной» главврач больницы Ольга Курчатова.

Напомним, утром на 1559 км трассы М-5 столкнулись ВАЗ-2107 и «Киа Соренто». Погибли мужчина и женщина, которые находились в отечественном авто. Несовершеннолетний пассажир «ВАЗа» серьезно пострадал. Также травмы получил 56-летний мужчина, который ехал в иномарке.