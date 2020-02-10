При столкновении катеров в Таиланде погибли два ребёнка из Челябинской области

Детский омбудсмен и Минсоцотношений региона выясняют подробности.

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В Таиланде у берега острова Пхукет сегодня, 10 февраля, произошла трагедия. Катер направлялся к пристани, чтобы забрать туристов, а в это время на высокой скорости в него врезалось другое судно, сообщают федеральные средства массовой информации.

Во время происшествия пострадали более 20 туристов из России, погибли два ребенка. В их паспортах отмечено, что они из Челябинской области. Погибшие — брат и сестра, 12 и 6 лет.

«Я уже знаю о происшествии и связываюсь с посольством, чтобы выяснить подробности», — сообщила медиахолдингу ОТВ уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

К делу также подключилось Министерство социальных отношений.

«Данных по детям, погибшим в Таиланде, в министерство социальных отношений пока не поступало. Как только станут известны фамилии детей, адрес их место жительства, специалисты свяжутся с родственниками, им будет оказана вся необходимая помощь», — подчеркнула министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

Всего на борту двух катеров находилось 39 человек, почти все — туристы из России.

Момент столкновения попал на кадры видеозаписи, посмотреть ее можно здесь.