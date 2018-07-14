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/ Огромное дерево упало на припаркованные автомобили из-за дождя

Огромное дерево упало на припаркованные автомобили из-за дождя

Растение не справилось с напором стихии.
сегодня в 12:34
  |  Происшествия

Вечер 13 июля оказался для челябинцев настоящим испытанием. Все, кто не успел до 7 вечера оказаться дома, вынуждены были преодолевать затопленные улицы и переходы. Некоторые автомобилисты и вовсе теперь вынуждены ремонтировать авто. Из-за того, что ливневки не справились с мощным потоком воды, машины получили гидроудар. Не сумели противостоять стихии и деревья. На улице Калинина огромное дерево упало на припаркованные авто.

У дома по улице Калинина, 1, упало дерево. Скорее всего, из-за вымывания корней сильным дождем. 3 машины попало под удар. — рассказывают челябинцы в соцсетях.

Дерево перегородило проезд.

Добавим, что основные проблемы, которая создала стихия, уже устранены. Так, например, в переходах больше нет воды, на дорогах также исчезли «моря».

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Комментарии

Елена
13:58, 14.07.2018
На ЧМЗ по улице Сталеваров и вдоль дороги, и во дворах стоят старые тополя. Много. Их, конечно, спилили сверху до уровня третьего этажа, но они сильно наклонены все. И во время грозы с них часто падают ветки. Во время одного из порывов ветра они когда-нибудь упадут. Если на дорогу, особенно в темное время суток, то мимо проезжающие автомобили, а они носятся по ул. Сталеваров со скоростью 80-90 км.ч, огромный поток днем и ночью, то аварии неизбежны. А если на трехэтажные "сталинки", особенно на балконы, то старые дома просто не выдержат. Парковки наши тоже расположены под этими тополями. А тополиный пух чего стоит! А липучки эти желтые! У нас вся квартира в пуху, вся машина в липучках. У многих людей аллергия на топлиный пух. Уже месяц! Есть же какой-то вид тополей без этого пуха? Что у нас на Урале мало быстрорастущих видов деревьев вместо этих ужасных тополей?

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