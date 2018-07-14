/ Огромное дерево упало на припаркованные автомобили из-за дождя

Растение не справилось с напором стихии.

Вечер 13 июля оказался для челябинцев настоящим испытанием. Все, кто не успел до 7 вечера оказаться дома, вынуждены были преодолевать затопленные улицы и переходы. Некоторые автомобилисты и вовсе теперь вынуждены ремонтировать авто. Из-за того, что ливневки не справились с мощным потоком воды, машины получили гидроудар. Не сумели противостоять стихии и деревья. На улице Калинина огромное дерево упало на припаркованные авто.

У дома по улице Калинина, 1, упало дерево. Скорее всего, из-за вымывания корней сильным дождем. 3 машины попало под удар. — рассказывают челябинцы в соцсетях.

Дерево перегородило проезд.

Добавим, что основные проблемы, которая создала стихия, уже устранены. Так, например, в переходах больше нет воды, на дорогах также исчезли «моря».