/ Упавшее старое дерево закрыло проезд на Теплотехе

Очевидцы говорят, что удар принял на себя припаркованный автомобиль.

Старое дерево рухнуло вчера в одном из дворов по улице Болейко. Его подкосил дождь, несколько раз пролившийся 8 августа над Челябинском. Дерево упало прямо на дорогу — и перегородило междворовой проезд. Как сообщают очевидцы, под ветвями оказался один из припаркованных рядом с домом автомобилей.

Поздно вечером раздался треск, как будто запустили салют. Но в темноте не было видно, что произошло. Уже утром, выглянув из окна, увидела, что шум был от упавшего дерева. Сейчас приехали сотрудники управляющей компании, пилят ветви, убирают ствол. Но владельца машины рядом не видно. — рассказала сайту «Первый областной» челябинка Светлана.

Пока дерево не убрали, выбраться со двора оказалось проблемой и для других автомобилистов. Ведь растение преграждало им дорогу.

Отметим, что 8 августа в Челябинске и области было объявлено штормовое предупреждение. Его продлили и на сегодня. В отдельных районах и самой южноуральской столице ожидается дождь, град и сильный ветер — до 25 метров в секунду.