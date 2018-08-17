/ Деревья с розовыми стволами не оценили жители ЧМЗ

Внимание на креативную побелку обратили лишь спустя 2 года.

Розовые деревья «выросли» в Металлургическом районе Челябинска. Стволы покрасили в нежный цвет, что удивило суровых заводчан, живущих на ЧМЗ. Они поделились своими впечатлениями с общественной приемной.

Непонятно, зачем добавлять колер в известь. По нашим наблюдениям, эта краска похожа больше на масляную и непонятно, как она повлияет на состояние зеленых насаждений. — заявил активист «Гражданского патруля» в Челябинске Иван Морозов.

Оказалось, что челябинцы не такие уж внимательные. Они два года не замечали розовые стволы деревьев по улице 50-летия ВЛКСМ. Они, как рассказали в администрации района, составляли единую композицию с клумбой, где из цветов создали розовую шляпу.

Клумба уже потеряла актуальность, мы сделали новую, а деревья остались. Такая же ситуация у нас по Черкасской, 12. В такой же красивый розовый цветам были покрашены бордюры. Стволы покрыты не краской, а побелочным материалом. Это обычная известка, просто с добавлением красителя. Просто 2 года назад мы делали облагороженный участок в единой цветовой гамме. — пояснили сайту «Первый областной» в администрации Металлургического района.

В администрации уверены: с деревьями ничего плохого не произойдет. Да и в столь необычном цветовой решении ничего плохого нет.