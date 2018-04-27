/ Ночной пожар в торговом комплексе Магнитогорска попал на видео

Огнем уничтожено несколько павильонов.

В ночь на 27 апреля в торговом комплексе «Радуга вкуса» в Магнитогорске произошел пожар. Пламя началось на входе в помещение. Экстренные ведомства вскоре прибыли на место и устранили огонь. В тушении было задействовано 32 человека и 9 единиц техники.

В 3:42 поступило сообщение о загорании входной группы в торговом комплексе. Через 3 минуты на место прибыли первые подразделения. Открытое горение было локализовано в 4:05, полная ликвидация в 4:24. Сотрудники оперативно сработали, чтобы не допустить распространения огня. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Пострадавших в результате ЧП нет. Огонь повредил несколько торговых павильонов внутри комплекса.