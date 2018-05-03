/ Режим ЧС объявили в Челябинской области

Вход и въезд в леса на Южном Урале ограничат.

Режим чрезвычайной ситуации объявили в Октябрьском районе с 29 апреля. Там с начала пожароопасного сезона ликвидировали восемь лесных пожаров. Кроме того, на территории всей Челябинской области с 28 апреля действует особый противопожарный режим. Соответствующее решение принял губернатор Борис Дубровский.

В связи с этим на Южном Урале рекомендовано ограничить вход и въезд в леса. Беспрепятственно проникать туда смогут только местные жители, которые занимаются охраной и защитой насаждений.

Органам местного самоуправления муниципальных образований рекомендовано: принять дополнительные меры по противопожарному обустройству территорий населенных пунктов, препятствующие распространению пожаров; обеспечить координацию и выполнение работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе по борьбе с природными пожарами; организовать проведение разъяснительной работы среди населения о мерах пожарной безопасности и вводимых ограничениях в связи с повышением пожарной опасности. — пояснили в Главном управлении лесами Челябинской области.

Всего за минувшие сутки Челябинской области ликвидировали восемь лесных пожаров на площади 72 гектара: три возгорания произошло в Кунашакском (38 га) лесничестве, два — в Аргаяшском (19,2 га), по одному — в Каслинском (9,2 га), Красноармейском (5 га) и Шершневском (0,3 га). На тушении были задействованы 57 человек и 25 единиц техники.

Сообщить о лесном пожаре необходимо по телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.