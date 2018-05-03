/ Дачники заживо сгорели в деревянном домике в праздничные выходные

Строение могло вспыхнуть из-за неосторожности при курении.

Два человека погибли в пожаре на даче в СНТ «Березка» в Златоусте. Возгорание произошло в ночь на воскресенье, 29 апреля. В домике отдыхала компания из четырех человек, выжить удалось только тем, кто ночевал на первом этаже. Мужчина и женщина проснулись и успели спастись. В тот момент уже полыхала мансарда. Их друзья — 51-летняя женщина и 47-летний мужчина — погибли.

— Звонок на пульт 101 поступил в 01:31. На адрес незамедлительно были отправлены отделения 8-й ПСЧ. Автоцистернам пришлось подвозить воду от ближайшего гидранта — в километре от места происшествия. — уточнили в Отряде федеральной противопожарной службы по Челябинской области № 1.

В результате огонь уничтожил мансарду, повредил перекрытия и стены дощатого домика. По факту гибели жителей округа ведется следствие. Предварительная причина происшествия — неосторожность при курении.