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Двое нетрезвых жителей Копейска проникли в Дом культуры. Кража не удалась, — помешала сработавшая сигнализация. Инцидент произошел в ночь на 1 сентября в поселке Советов.
Злоумышленников задержали сотрудники охранного предприятия, после чего передали сотрудникам местной полиции.
«Товарищей интересовали изделия из металла», — рассказали в пресс-службе охранного предприятия «Варяг».
В полиции факт произошедшего подтвердили. В настоящее время ОМВД по Копейску проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.