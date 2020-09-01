«Интересовали изделия из металла»: ночью двое мужчин проникли в копейский ДК

Злоумышленников задержали и передали полицейским.

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Двое нетрезвых жителей Копейска проникли в Дом культуры. Кража не удалась, — помешала сработавшая сигнализация. Инцидент произошел в ночь на 1 сентября в поселке Советов.

Злоумышленников задержали сотрудники охранного предприятия, после чего передали сотрудникам местной полиции.

«Товарищей интересовали изделия из металла», — рассказали в пресс-службе охранного предприятия «Варяг».

В полиции факт произошедшего подтвердили. В настоящее время ОМВД по Копейску проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.