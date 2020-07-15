«Ограбление по-челябински»: горе-воришка сымитировал убийство своей жертвы

Грабитель попытался обокрасть спящую женщину, но та не вовремя проснулась.

Послушать 00:00

Истории, которая произошла на днях в Челябинске, позавидовал бы любой сценарист в Голливуде. Трюки, актерская игра, умелая импровизация, спецэффекты — все это про челябинского вора, который попытался ограбить спящую в собственной квартире женщину.

12 июля на улице Энергетиков в Ленинском районе состоялось самое странное и неудачное ограбление года. 29-летний воришка увидел настежь открытые окна в квартире на втором этаже одного из многоквартирных домов. А рядом с окнами проходила водосточная труба. Не придумав ничего лучше, мужчина решил забраться в квартиру по этой трубе, чтобы найти и похитить денежные средства.

Когда горе-воришка уже проник в квартиру, он понял, что она непустая. Дома спала хозяйка. Сумочку он смог обнаружить лишь возле кровати спящей женщины, но денег там не оказалось. Но по законам всех кинокомедий именно в этот момент просыпается хозяйка квартиры. На вполне логичные вопросы о том, кто он, и что делает в ее квартире, находчивый грабитель не растерялся и использовал все свои импровизаторские возможности.

«Он сказал ей, что забрался в квартиру, потому что ему нужно сымитировать убийство. Он это сделает, заснимет все на телефон и в дальнейшем уйдет. После чего, вор взял кетчуп, измазал данную женщину им, взял ее сотовый телефон, запечатлел все это, взял и приставил нож к шее, также заснял на телефон. После чего, с данным телефоном, который он забрал у женщины, покинул ее квартиру», — сообщил помощник прокурора Ленинского района Челябинска Николай Плетнев.

Далее молодой человек скрылся с похищенным телефоном, но боясь, что его могут отследить, сломал технику и выкинул в кусты.

Однако для талантливого актера, но не очень талантливого вора, эта история закончилась не хэппи-эндом. В настоящее время горе-грабителю предъявлено обвинение по п.«в» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж с незаконным проникновением в жилище). Отмечается, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение корыстных, имущественных и насильственных преступлений. Отбывал наказание в местах лишения свободы.

На данный момент Ленинским районным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.