/ Несколько человек погибло в ДТП в Челябинской области

Автомобиль опрокинулся на крышу на проселочной дороге.

Два человека погибло в результате дорожно-транспортного происшествия в Челябинской области. Автомобиль, перевернувшийся на крышу, нашли на полевой дороге между сел Мордвиновка и Сосновка на территории Увельского района.

Водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21112 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил опрокидывание. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

В результате аварии погиб и водитель автомобиля, и пассажир 1956 года рождения. Оба скончались от полученных травм на месте происшествия.