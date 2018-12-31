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/ Работа штаба будет круглосуточной по решению Бориса Дубровского

Работа штаба будет круглосуточной по решению Бориса Дубровского

Работы ведутся максимально оперативно, насколько это позволяет ситуация.
сегодня в 22:12
  |  Происшествия

Борис Дубровский продолжает работать на месте трагедии в Магнитогорске. По требованию главы региона работа штаба будет организована круглосуточно. Ранее на место ЧП прибыли министр здравоохранения Р Ф Вероника Скворцова и министр МЧС Р Ф Евгений Зиничев.

Работы ведутся максимально оперативно, насколько это позволяет ситуация. Очень аккуратно приходится работать техникой, так как существует угроза обрушения стены. — рассказал глава МЧС России Евгений Зиничев.

Отметим, глава региона в Магнитогорске, где утром 31 декабря произошел взрыв газа в подъезде жилого дома, работает весь день. Борис Дубровский возглавляет оперативный штаб в городе, где сейчас объявлен режим ЧС.

Добавим, МЧС запустило горячую линию для пострадавших и их семей. Связаться с ними можно по телефону: 8 (351) 239-99-99.

Тажке звонки принимаются по телефону федеральной горячей линии: 8−800−775−17−17.

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