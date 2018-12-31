/ Работа штаба будет круглосуточной по решению Бориса Дубровского

Работы ведутся максимально оперативно, насколько это позволяет ситуация.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Борис Дубровский продолжает работать на месте трагедии в Магнитогорске. По требованию главы региона работа штаба будет организована круглосуточно. Ранее на место ЧП прибыли министр здравоохранения Р Ф Вероника Скворцова и министр МЧС Р Ф Евгений Зиничев.

Работы ведутся максимально оперативно, насколько это позволяет ситуация. Очень аккуратно приходится работать техникой, так как существует угроза обрушения стены. — рассказал глава МЧС России Евгений Зиничев.

Отметим, глава региона в Магнитогорске, где утром 31 декабря произошел взрыв газа в подъезде жилого дома, работает весь день. Борис Дубровский возглавляет оперативный штаб в городе, где сейчас объявлен режим ЧС.

Добавим, МЧС запустило горячую линию для пострадавших и их семей. Связаться с ними можно по телефону: 8 (351) 239-99-99.

Тажке звонки принимаются по телефону федеральной горячей линии: 8−800−775−17−17.