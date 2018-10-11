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Сотрудница ЧМК погибла на территории комбината

Рабочую придавило 850 килограммовым бунтом.
сегодня в 12:16
  |  Происшествия

Резчица участка № 4 погибла на территории Челябинского Металлургического Комбината. Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе предприятия, инцидент произошел накануне, 10 октября, в прокатном цехе № 4. Сообщается, что женщину придавило бунтом — проволокой, которая смотана после проката. Вес бунта составлял 850 килограмм.

Сегодня ночью в 4.35 на ЧМК произошел несчастный случай в прокатном цехе № 4 на участке размотка бунтов. В результате погибла сотрудница комбината — резчик участка. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ПАО «ЧМК».

Сейчас создана комиссия, которая будет расследовать причины и обстоятельства несчастного случая. Возглавит комиссию представитель Государственной инспекции труда. Помимо того, в обстоятельствах трагедии будет разбираться следственный комитет.

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Комментарии

Y77
12:49, 11.10.2018
в прокатном цехе № 4 на участке размоткА бунтов.
Слов нет...

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