/ Сотрудница ЧМК погибла на территории комбината

Рабочую придавило 850 килограммовым бунтом.

Резчица участка № 4 погибла на территории Челябинского Металлургического Комбината. Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе предприятия, инцидент произошел накануне, 10 октября, в прокатном цехе № 4. Сообщается, что женщину придавило бунтом — проволокой, которая смотана после проката. Вес бунта составлял 850 килограмм.

Сегодня ночью в 4.35 на ЧМК произошел несчастный случай в прокатном цехе № 4 на участке размотка бунтов. В результате погибла сотрудница комбината — резчик участка. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ПАО «ЧМК».

Сейчас создана комиссия, которая будет расследовать причины и обстоятельства несчастного случая. Возглавит комиссию представитель Государственной инспекции труда. Помимо того, в обстоятельствах трагедии будет разбираться следственный комитет.